Le aperture in Portogallo - Clima teso al Benfica. Lo Sporting Lisbona blinda Pedro Goncalves

Le aperture portoghesi di oggi, lunedì 30 novembre:

A Bola

"Calderone bollente"

Situazione caotica in casa Benfica, con i brutti risultati delle ultime uscite e le polemiche dei tifosi che mettono grandissima pressione sulla squadra per la prossima sfida di campionato, in programma stasera con il Maritimo. Assenti Darwin, Weigl e Taarabt, che renderanno la trasferta ancora più complicata.

"Meglio di Pedro Goncalves solo Mario Jardel"

Taglio basso per lo Sporting Lisbona: era dal 1962/1963 che nessuno metteva a referto quattro doppiette nelle prime otto giornate di campionato. A riuscirci ora è stato Pedro Goncalves, mentre oltre 50 anni fa fu Mario Jardel.

Record

"Pedro Goncalves intoccabile"

Dopo un inizio di stagione spettacolare sono tanti i sondaggi arrivati per Pote, soprannome di Pedro Goncalves, ma nè lo Sporting nè il giocatore hanno intenzioe di separarsi a gennaio. L'attaccante si sente in debito con il club e non vuole abbandonare in corsa, mentre il club è consapevole del valore del giocatore, difficilmente rimpiazzabile a gennaio. Un trasferimento che si potrà trattare solo la prossima estate.