© foto di Giacomo Iacobellis

Settecento gol, 700 gioie da professionista. È questo il nuovo record messo nel mirino da Cristiano Ronaldo, un traguardo da tagliare magari proprio stasera contro l'Ucraina nella gara valida per le qualificazioni a Euro 2020 in programma alle ore 20:45 (attualmente l'attaccante della Juve è a quota 699 centri). E una statistica a cui A Bola oggi dedica interamente la sua prima pagina. Su O Jogo e Record, invece, spazio rispettivamente a un'intervista alla leggenda del Porto, Vitor Baia, e ai tanti rinnovi attesi a stretto giro di posta in casa Benfica.

Queste tutte le aperture di oggi in Portogallo:

A Bola: "Tutti i gol di Cristiano Ronaldo: stasera contro l'Ucraina può scrivere ancora una volta la storia"

O Jogo: "Intervista a Vitor Baia alla vigilia dei suoi 50 anni"

Record: "Vieira accelera i rinnovi del Benfica: Bruno Lage, Ruben Dias, Ferro, Grimaldo e Jota"