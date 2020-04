Le aperture in Portogallo - CR7 si allena a Madeira, la lotta degli sportivi contro il COVID-19

vedi letture

Queste le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "I veri campioni: gli atleti portoghesi che combattono il Coronavirus in prima linea"

Bella prima pagina di A Bola, che apre la sua edizione odierna con le immagini di tutti gli sportivi che in questi giorni sono scesi in campo in prima linea per combattere il Coronavirus.

Record: "Ronaldo è tornato a Choupana col figlio"

O Jogo: "Ronaldo di nuovo in campo"

Nelle prime pagine di Record e O Jogo, invece, la notizia principale è sicuramente il ritorno agli allenamenti di Cristiano Ronaldo, che ha utilizzato la struttura di Choupana, ossia l'Estádio da Madeira, per mantenersi in forma in vista della possibile ripresa del campionato con la sua Juventus.