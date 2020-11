Le aperture in Portogallo - Darwin-Waldschmidt, coppia d'oro per il Benfica

Le aperture portoghesi di oggi, sabato 7 novembre 2020.

A Bola

"Soci nel gol"

Il quotidiano celebra Darwin Nunez e Luca Waldschmidt, il nuovo duo d'attacco delle meraviglie in casa Benfica. L'uruguaiano ha già collezionato cinque reti e sei assist, cinque gol anche per il tedesco, che ha mandato in porta i compagni per quattro volte.

Record

"Darwin vuole restare due anni"

Sono già molti i sondaggi per il talento del Benfica, che però secondo Record è totalmente concentrato sulla sua attuale squadra. La volontà del giocatore sarebbe quella di restare per almeno due stagioni.