Le aperture in Portogallo - Everton è del Benfica. Mihajlovic-Sporting, continua la battaglia

"Cebolinha è del Benfica". Apre così l'edizione di oggi del quotidiano portoghese Record, che parla dell'affare concluso per portare il talento Everton Sousa Soares (in passato nel mirino di Milan e Napoli) alla squadra di Jorge Jesus. Su O Jogo, invece, spazio alle vicende di casa Porto e ai rinnovi di due colonne portanti come Otavio e Sergio, mentre A Bola si interessa dell'infinita diatriba tra Sinisa Mihajlovic e lo Sporting CP: il tecnico del Bologna avrebbe dovuto ricevere 3 milioni dal club come indennizzo per l'esonero, ma il club gliene ha versati 750.000 in meno. Mihajlovic adesso minaccia di rivolgersi al TAS e chiede alla UEFA di pignorare i ricavi del club.