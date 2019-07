Le aperture in Portogallo - F. Silva, bebè del Porto. B. Fernandes-United

© foto di Giacomo Iacobellis

Il Porto vince la Copa Ibérica contro il Getafe grazie alla sua nuova stellina: Fabio Silva, attaccante classe 2002 autore del gol del 2-1 finale, un "bebè azzurro", come titola oggi A Bola. Nella prima pagina di Record troviamo invece un'esclusiva all'ex attaccante del Benfica Jonas, che parla dell'allenatore degli encarnados Bruno Lage e del nuovo acquisto Raul de Tomas, arrivato dal Real Madrid, pochi giorno dopo essersi ritirato dal calcio giocato. Chiosa con O Jogo, che torna sulla lunghissima trattativa tra Manchester United e Sporting CP per l'ex fantasista di Sampdoria e Udinese Bruno Fernandes: i Red Devils non vogliono pagare la clausola risolutiva del talento portoghese e arrivano a offrire poco più di 55 milioni di euro.

A Bola: "Bebè azzurro. Il Porto vince la Copa Ibérica col Getafe grazie al giovane Fabio Silva"

Record: "Intervista a Jonas: 'Bruno Lage è il volto del Benfica. E De Tomas ha tutto per trionfare'"

O Jogo: "Il Manchester United supera i 55 milioni di euro per Bruno Fernandes"