In Portogallo c'è una sorpresa in vetta alla classifica. Con la vittoria per 1-2 ottenuta ieri sul campo dello Sporting CP, il Famalicao è salito a quota 16 in classifica, scavalcando di una lunghezza Benfica e Porto. Per la formazione di Pontes arriva un'altra sconfitta, ancora causata da Coates: il difensore uruguaiano, nelle ultime 4 partite, ha provocato tre rigori ed è stato protagonista di due autoreti, tra cui quella che ha deciso la sfida contro la capolista.