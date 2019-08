I dubbi di Bas Dost, grandi protagonisti delle aperture odierne in Portogallo. L'attaccante olandese non è convinto di lasciare lo Sporting CP, neanche dopo l'annuncio da parte del club di Lisbona dell'accordo con l'Eintracht Francoforte per la sua cessione a circa 10 milioni di euro e la ricerca costante, sempre degli stessi leoni biancoverdi, di un nuovo centravanti sul mercato. "Bas Dost punta i piedi e pensa di restare", titola non a caso il noto quotidiano A Bola. Ricordiamo che sul classe '89 era forte, almeno fino a qualche ora fa, anche il pressing della Lazio.

A Bola: "Bas Dost punta i piedi. L'olandese è propenso a restare allo Sporting CP"

O Jogo: "L'agente di Bas Dost blocca l'operazione con l'Eintracht"

Record: "Dost sospeso"