Le aperture in Portogallo - Il Benfica inizia l'isolamento in vista della ripresa e punta David Luiz

vedi letture

Queste tutte le aperture di oggi in Portogallo:

Record: "Rinnovo per Gabriel"

A Bola: "Soto chiave"

O Jogo: "Sulle tracce di David Luiz"

Tanto Benfica tra le prime pagine odierne dei quotidiani portoghesi. Si va, infatti, dalla trattativa per il rinnovo del centrocampista ex Juventus Gabriel Appelt Pires (accordo promessogli fin dallo scorso novembre secondo Record), al ritiro blindato delle Aquile in vista della ripresa del campionato di cui parla A Bola, con mister Bruno Lage chiamato a guidare una spedizione di ben 70 persone a Seixal. Chiosa, nell'apertura di O Jogo, con l'interesse degli encarnados per David Luiz, che è già in scadenza con l'Arsenal dopo un anno e potrebbe decidere di "tornare a casa" la prossima estate - a parametro zero - dopo la sua lunga avventura in Premier League.