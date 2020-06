Le aperture in Portogallo - Il Benfica viene rimontato. Fugge in classifica il Porto

vedi letture

Di seguito le aperture in Portogallo di oggi, giovedì 11 giugno:

A Bola

"Alle corde"

Il Benfica ieri sera è andato avanti due a zero contro il Portimonense, ma poi nella ripresa si è fatto rimontare, per quello che si è rivelato il quarto pareggio consecutivo per la squadra di Bruno Lage. Lo stesso tecnico predica calma e tranquillità, ma il Porto ora è a +2 in classifica.

"Il Dragao non sbaglia"

Ed infatti il Porto ne approfitta subito, superando il Maritimo per 1 a 0 grazie ad una rete di Jesus Corona dopo pochi minuti di gioco. Espulso nel finale Alex Telles, ma i biancazzurri si portano in vantaggio di due lunghezze sul Benfica in campionato.

Record

"Il Porto non sbaglia"

Vittoria per gli uomini di Sergio Conçeicao, che superano il Maritimo grazie ad un colpo di testa di Jesus Corona al sesto di gioco. Espulso nel finale Alex Telles per doppia ammonizione, dopo aver tirato la maglia di un avversario partito in contropiede.

"Le aquile a vedere le navi"

Titolo ironico per il Benfica, che riprende le parole del tecnico Bruno Lage: "Siamo andati a vedere il mare". Una gita finita male per il Benfica, che si era portato avanti per 2 a 0 sul Portimonense, salvo poi venire recuperato nella ripresa. Ed ora il Porto fugge via in classifica.