Le aperture in Portogallo - Il Benfica vince anche in Europa: settimo successo consecutivo

vedi letture

Le aperture portoghesi di oggi, venerdì 30 ottobre 2020.

A Bola

"Sempre in crescita"

L'apertura è ovviamente dedicata al Benfica, che mette in fila la settima vittoria consecutiva. Le Aquile volano anche in Europa: lo Standard Liegi finisce al tappeto con un secco tre a zero che porta le firme di Pizzi e Waldschmidt.

Record

"So deu Benfica"

Anche qui il tema principale è la bella vittoria del Benfica, trascinato dalla doppietta di Pizzi e dal penalty di Waldschmidt. Il commento entusiasta di Jorge Jesus: "È la nostra miglior prestazione da quando sono qui".