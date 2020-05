Le aperture in Portogallo - Il calcio è tornato! A segno i due lusitani R. Guerreiro e André Silva

Queste le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Sorridere non diffonde il virus"

È tornato il calcio in Europa, per la precisione in Germania, e i media portoghesi oggi non parlano d'altro. Con una copertina, in questo caso, dedicata all'esultanza gomito-gomito dei giocatori del Borussia Dortmund. Tra i lusitani che militano in Germania, A Bola sottolinea poi sempre in prima pagina la doppietta di Raphael Guerreiro coi gialloneri e la rete dell'ex Milan André Silva con l'Eintracht Francoforte.

O Jogo: "Ecco il nuovo calcio!"

La Bundesliga fa da apripista per il ritorno del calcio ai tempi del COVID-19. Anche la prima di O Jogo è dedicata così quasi interamente al week-end di pallone in Germania, con tante novità per rispettare le misure di sicurezza e distanziamento anti-contagio, ma anche un immancabile entusiasmo da clima di inizio stagione.