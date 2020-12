Le aperture in Portogallo - Il Porto pensa al clamoroso ritorno di Hulk. Benfica su Verissimo

Di seguito le aperture dei quotidiani portoghesi di oggi, martedì 8 dicembre:

A Bola

"Hulk gratis per il Porto"

Proprio ieri Hulk ha detto addio alla Cina dopo ben quattro anni e subito si sono scatenate le voci sul suo futuro. E potrebbe trattarsi di un ritorno: il Porto, maglia già vestita dall'attaccante tra il 2008 e il 2012, sarebbe in contatto con il giocatore per riportarlo in Portogallo. Ci sarebbe da battere la concorrenza del Palmeiras, ma il legame con la piazza portoghese potrebbe giocare un ruolo fondamentale.

"André Almeida torna a sorridere"

Il terzino destro dello Sporting Lisbona, che si è rotto il legamento crociato ad inizio ottobre, ha fatto ritorno al centro d'allenamento a quasi 40 giorni dall'operazione, mostrandosi sorridente. Ora il lungo processo di riabilitazione prima del ritorno in campo.

Record

"Lucas rifiuta di allenarsi"

Lucas Verissimo vuole il Benfica. Il difensore centrale brasiliano del Santos sta forzando la mano per approdare in Portogallo, decidendo di non allenarsi con la squadra brasiliana per costringere il club ad accettare le condizioni del Benfica. Una dura presa di posizione, che potrebbe avere strascichi importanti.