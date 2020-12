Le aperture in Portogallo - Il Porto si aggiudica la Supercoppa portoghese

vedi letture

Di seguito le aperture in Portogallo di oggi, giovedì 24 dicembre:

A Bola

"Natale azzurro"

Per la ventiduesima volta nella storia è il Porto ad aggiudicarsi la Supertaca, la Supercoppa di Portogallo in cui si sfidano la vincente del campionato con la detentrice della coppa nazionale. Porto che ha sfidato il Benfica, imponendosi con un netto 2 a 0, con una rete per tempo, firmate da Sergio Oliveira e Luis Diaz.

Record

"Sergio batte Jesus"

Supercoppa che prende la direzione di Oporto, con Sergio Conceicao, che batte Jorge Jesus ed il Porto si aggiudica la ventiduesima Supercoppa di Portogallo. Per Jorge Jesus "la partita è stata equilibrata, ma il Porto è stato più cinico di noi", mentre per il tecnico del Porto "la vittoria è arrivata grazie all'interpretazione tattica corretta portata in campo".