Le aperture in Portogallo - Il Vitoria Setubal caccia Antonucci per motivi disciplinari

Tanti temi sulle prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi portoghesi oggi in edicola. Porto e Benfica continuano il loro duello punto a punto in testa alla classifica: la squadra di Conceiçao dovrà vedersela contro il Boavista in un derby sempre molto sentito, mentre i rivali affronteranno il Santa Clara. Poi spazio al mercato: l'Arsenal accelera per Joelson, attaccante dello Sporting CP, che invece vola in Polonia per definire l'acquisto di Karbownik, laterale sinistro del Legia Varsavia. Per finire, la fine dell'avventura di Mirko Antonucci con il Vitoria Setubal: il giovane italiano torna a Roma a causa di motivi disciplinari, come ha annunciato mister Julio Velazquez in conferenza stampa.