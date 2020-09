Le aperture in Portogallo - Inizia la Primeira Liga: "Tanti dubbi, ma si preannuncia spettacolo"

Oggi inizia la Primeira Liga 2020-2021. "Palla in avanti", è non a caso il titolo del quotidiano A Bola sulla ripresa del massimo campionato portoghese. "Nonostante i numerosi dubbi, oggi comincia un campionato che ha tutto per essere spettacolare", si legge sempre in prima pagina.

Aperture tra campo e mercato sulle altre testate lusitane, come per esempio quella di Record, che si concentra sul caso Soares in casa Porto ("Soares vuole un salario maggiore") e parla anche delle scelte di formazione del Benfica di mister Jorge Jesus per l'esordio di stasera col Famalicao ("Darwin c'è").