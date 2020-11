Le aperture in Portogallo - Joao Mario non pensa al titolo: "Obiettivo Champions"

Le aperture portoghesi di oggi, venerdì 13 novembre 2020.

A Bola

"Ci sono tre posti per la Champions, vogliamo uno di quelli"

Il quotidiano introduce così le parole di Joao Mario: il centrocampista di proprietà dell'Inter e oggi in prestito allo Sporting predica calma, non parla di titolo e traccia l'obiettivo minimo per la sua squadra.

Record

"I segreti di Amorim"

Qui il focus è dedicato al giovane allenatore dello Sporting, che fa del 3-4-3 uno dei punti cardine del suo credo tattico. Non comunica mai i convocati, e ha un rapporto molto solido con il suo staff tecnico.