Le aperture in Portogallo - Joao Mario torna allo Sporting. Benfica, colpo Todibo

Le aperture portoghesi sono dedicate agli ultimi botti di mercato delle big del campionato lusitano. È fatta per il ritorno di Joao Mario allo Sporting: il centrocampista arriverà in prestito dall'Inter, che pagherà due terzi dello stipendio. Todibo va in prestito al Benfica: il Barcellona concede alle Aquile il diritto di riscatto a 20 milioni. Si rinforza anche il Porto, che prende il difensore del Chelsea Malanga Sarr in prestito. Altre operazioni saranno effettuate entro stasera, quando chiuderà la finestra estiva.