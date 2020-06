Le aperture in Portogallo - Jovane regala i tre punti allo Sporting. Stagione finita per Grimaldo

Di seguito le aperture in Portogallo di oggi, sabato 13 giugno:

A Bola

"Scoppio contro il silenzio"

Una rete di Jovane Cabral regala la vittoria allo Sporting Lisbona contro il Pacos de Ferreira e squarcia il silenzio dello stadio deserto. Prosegue così la rincorsa della squadra biancoverde, in lotta per un piazzamento europeo, dopo che Benfica e Porto hanno preso il largo. Lo Sporting dei giovani, lanciato dal tecnico Amorim, prosegue il suo processo di crescita.

"Grimaldo si rivede nel 2020/2021"

Brutte notizie in casa Benfica: Grimaldo si è lesionato il legamento crociato del ginocchio sinistro e ha concluso qua la sua stagione. Lungo stop per il laterale, che tornerà in campo solo nella stagione 2020/2021. Problemi anche per Jardel, il capitano del Benfica: ha riportato una lesione muscolare che lo terrà fermo per almeno un mese.

Record

"Jovane, la bomba"

Tre punti preziosi per lo Sporting Lisbona, regalati dal classe 1998, Jovane Cabral con una rete all'ora di gioco. "Tutti i giovani sono una scommessa, basta puntare su di loro", dichiara il tecnico Amorim. Preoccupazione per Vietto, uscito infortunato dal campo.

"Grimaldo ha finito la stagione"

Brutto infortunio per Grimaldo del Benfica, che ha riportato una lesione al ginocchio sinistro che ha dichiarato conclusa la sua stagione anzitempo. Poi Jardel, che salterà cinque partite: non un gran periodo in casa Benfica, dopo gli ultimi deludenti risultati.