© foto di Giacomo Iacobellis

Tanto Benfica e altrettanto Sporting CP nelle prime pagine odierne delle testate sportive portoghesi. "Gabriel aspetta la Nazionale", l'apertura di A Bola sul centrocampista classe 1993 degli encarnados, ex tra le altre della Juventus, Gabriel Appelt Pires, che in queste ore ha aperto alla possibilità di vestire la maglia del Portogallo (possiede la doppia nazionalità brasiliana-portoghese). "Rogerio Alves sotto pressione", è invece il titolo di Record sul presidente dell'Assemblea generale dei Leoni biancoverdi, a cui tanti soci del club chiedono di prendere una posizione di forza per dare quanto prima una scossa alla squadra di Silas.

Le aperture di oggi in Portogallo:

A Bola: "Gabriel aspetta la Nazionale"

Record: "Rogerio Alves sotto pressione"