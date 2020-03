Le aperture in Portogallo - L'ex Napoli Vinicius rinnova col Benfica. FIFA, 5 risposte alla crisi

Tanto Benfica e poco Coronavirus nelle aperture odierne delle testate sportive portoghesi. Sia A Bola che Record, d'altronde, si concentrano sul mercato delle 'Aquile' di Lisbona, parlando rispettivamente dell'interesse per il centrocampista uruguaiano del Deportivo Toluca, Leonardo Fernandez, e della trattativa per il rinnovo di contratto dell'attaccante brasiliano Carlos Vinicius, ex tra le altre del Napoli. Chiosa con O Jogo, che menziona in prima pagina le possibili cinque risposte della FIFA alla crisi sportiva ed economica dovuta alla pandemia: si va dalla riduzione degli stipendi all'ampliamento della finestra per il calciomercato, fino al blocco delle risoluzioni di contratto, con una proroga degli accordi attuali per terminare la stagione 2019-2020 e la creazione di un fondo monetario ad hoc.

Queste tutte le aperture di oggi in Portogallo:

A Bola: "Il Benfica avanza per Leonardo Fernandez"

O Jogo: "La FIFA è pronta a tagliare"

Record: "Vinicius rinnoverà col Benfica"