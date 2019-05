Le aperture in Portogallo - Le parole di Lage, Roma su Vlachodimos

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La parole del tecnico del Benfica campione, Lage, e il futuro di due protagonisti del campionato portoghese (Bruno Fernandes ed Hector Herrera), oltre che di Sergio Conceiçao, trovano spazio sulle prime pagine dei quotidiani lusitani in edicola oggi. Ecco di seguito i titoli.

A Bola: "Lage apre il libro. Un'analisi di cinque mesi favolosi e un occhio al futuro". Nel taglio laterale spazio al futuro di Conceiçao, che ha garantito la sua permanenza.

Record: "Intervista con il tecnico che è riuscito a far rivincere il campionato al Benfica. Lage senza filtri". Nel taglio laterale spazio al futuro di Sergio Conceiçao, che assicura di non lasciare il Porto, e alla convocazione di Joao Felix e Cristiano Ronaldo per la fase finale della Nations League.

O Jogo: "Addio alle armi. Bruno Fernandes verso la Premier, Herrera è diretto in Spagna". Poi le parole di Lage: "Pagherei 120 milioni per tenere Joao Felix" e una notizia di mercato sulla Roma, che sarebbe sulle tracce del portiere del Benfica, Vlachodimos.