Le aperture in Portogallo - Lisbona capitale d'Europa ad agosto. Il Benfica non sbaglia

"Lisbona capitale d'Europa". I quotidiani portoghesi celebrano con grande enfasi la decisione presa dalla UEFA di concludere la Champions League con una Final Eight nella città lusitana. Ad agosto, le otto migliori squadre del continente si sfideranno in partite secche per salire sul trono. Spazio poi alla vittoria importantissima del Benfica sul campo del Rio Ave: "L'Aquila a caccia del Drago", cioè il Porto, e lo affianca in vetta della classifica grazie alle reti di Seferovic e Weigl.