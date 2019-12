© foto di Giacomo Iacobellis

Lo Sporting CP perde in casa del Gil Vicente (3-1) e finisce a -13 dalla vetta della Primeira Liga occupata attualmente dal Benfica. Un vero "peccato", come scrive questa mattina Record, mentre A Bola mette in evidenza il netto distacco tra il primo e il quarto posto della classifica. Nel mezzo, tra biancoverdi (20 punti) ed encarnados (33), ci sono Famalicao (24) e Porto (28).

Queste le aperture odierne delle principali testate sportive portoghesi:

Record: "Peccato"

A Bola: "I Leoni tornano a perdere e restano a -13 dal Benfica"