Le aperture in Portogallo - Milan-Florentino, trattativa congelata fino a fine stagione

La trattativa tra Milan e Benfica per il trasferimento del talento Florentino in rossonero è congelata, almeno per il momento. Così riporta A Bola in prima pagina: se ne parlerà al termine della stagione attuale, ma ci sono buoni margini per un accordo tra le due società. Su O Jogo, invece, intervista a Ricardo Quaresma: l'ex Inter parla del suo desiderio di tornare al Porto e di lavorare con Sergio Conceiçao.