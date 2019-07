Le aperture in Portogallo - Nuova vita di Casillas, Benfica saluta J.Felix

Dalla nuova vita di Iker Casillas, pronto a entrare nello staff del Porto dopo l'infarto e il conseguente ritiro dal calcio giocato (A Bola), al pressing dei Dragoes per l'esterno d'attacco dell'Atletico Junior Luis Diaz (O Jogo), cercato anche dallo Zenit, passando per l'intervista esclusiva di Record al tecnico del Benfica Bruno Lage sull'addio di Joao Felix e sulla nuova stagione. Sono tanti anche oggi i temi dominanti delle aperture dei quotidiani portoghesi, con l'allenatore degli encarnados che già in prima pagina mostra tutta la sua amarezza per l'addio del talento approdato all'Atletico Madrid, ma guarda subito avanti senza avere troppi rimpianti.

Queste, nel dettaglio, le prime di A Bola, O Jogo e Record:

A Bola: "La nuova vita di Casillas"

O Jogo: "Dragao aperto per Luis Diaz"

Record: "Bruno Lage: 'Joao Felix? Solo Eusebio ha una statua'"