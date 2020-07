Le aperture in Portogallo - Nuovo assalto del Benfica a Cavani. Continua l'allarme COVID

vedi letture

Queste tutte le aperture di oggi in Portogallo:

A Bola: "Nessuno esce dal Paese"

I calciatori del Benfica, tanto i portoghesi quanto gli stranieri, dovranno trascorrere le loro vacanze estive all'interno del Paese. La calda raccomandazione è arrivata direttamente dalla società, visto il periodo breve di ferie e, soprattutto, considerando i dati allarmanti legati all'emergenza Coronavirus fuori dal Portogallo.

Record: "Nuovo assalto a Cavani"

Il Benfica non molla: Edinson Cavani resta il grande obiettivo per rinforzare l'attacco nella prossima stagione. Come si legge sulla prima pagina del noto quotidiano portoghese, dopo il derby di Lisbona gli encarnados avrebbero proprio per questo ripreso le conversazioni con l'entourage dell'ex Napoli. Il Matador, attualmente svincolato, resta nel mirino tra le altre anche di Inter e Roma.