Portogallo qualificato per Euro 2020, settima partecipazione consecutiva al torneo per i campioni in carica. Di seguito le aperture dei tre quotidiani sportivi lusitani oggi lunedì 11 novembre 2019:

A Bola

"Sorridi Portogallo, siamo a Euro 2020"

Record

"Ora viene la coppa"

La Seleçao soffre ma si è garantita la presenza a Euro 2020. Fernando Santos: "Come sempre saremo fra i candidati". Ronaldo è arrivato a 99 reti: "Non sono al 100% ma mi sono sacrificato con orgoglio".

O Jogo

"Fatto!"

Undicesima qualificazione consecutiva per una grande competizione per il Portogallo. Primo gol per Bruno Fernandes, 99° per Cristiano Ronaldo. Fernando Santos: "Andiamo agli Europei per vincere".