Le aperture in Portogallo - Pizzi record-man, Maximiliano da blindare

Luís Fernandes "Pizzi" a caccia di record. L'esterno del Benfica primo in classifica ha realizzato finora 18 gol e 10 assist, superando addirittura le grandi gesta di Bruno Fernandes con lo Sporting nello stesso periodo della passata stagione. Un talento di 30 anni che ormai tutti conoscono in Portogallo e a cui A Bola dedica meritatamente la sua prima pagina di oggi. Apertura con proiezione futura invece per Record, che invita i Leoni biancoverdi a blindare il portierino classe '99 Luis Maximiliano, rivelazione di quest'ultimo periodo.

Queste le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Il punto più alto: Pizzi in cammino verso tutti i record"

Record: "Max da blindare"