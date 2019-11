Le aperture in Portogallo - Protagoniste in EL. Brilla Fernandes

© foto di TUTTOmercatoWEB.com

La notte quasi perfetta delle squadre portoghesi in Europa League trova grande spazio sulle prime pagine dei quotidiani sportivi lusitani. Due vittorie, quelle di Porto e Sporting CP, e due pareggi, quelli di Braga e Guimaraes: solo quest'ultima è già eliminata dalla competizione, mentre Sporting e Braga sono già qualificate ai sedicesimi. Importante successo per gli uomini di Conceiçao, che si rimettono in corsa battendo lo Young Boys nello scontro diretto: il destino, adesso, è tutto nelle loro mani. Record sottolinea la straordinaria prestazione di Bruno Fernandes contro il PSV: l'ex trequartista di Sampdoria e Udinese, fresco di rinnovo del contratto, ha trascinato la sua squadra con gol e assist.

A Bola: "Notte quasi perfetta"

Record: "Bruno vale tutti quei milioni"