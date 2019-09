© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tre giornali, tanti temi diversi. I quotidiani portoghesi danno spazio alle tre grandi del campionato nelle aperture odierne:

Record mette Pizzi in prima pagina: il giocatore del Benfica è stato eletto miglior giocatore del mese di agosto. È lui Il re della Liga;

O Jogo parla invece di Marega, l'attaccante del Porto definito il "peggior incubo della Portimonense", perché ha segnato e firmato assist in tutte le partite disputate contro i prossimi rivali dei Dragoes. Spazio anche per il rinnovo - con aumento - di Bruno Fernandes: la clausola - si legge - non verrà ritoccata;

A Bola invece ha intervistato Valchodimos, portiere del Benfica: "Non ho mai pensato di andare via", ha dichiarato il giocatore.