Le aperture in Portogallo - Ronaldo ci sarà con la Svezia. Milan su Nuno Mendes

Cristiano Ronaldo is back. Il fuoriclasse della Juventus è tornato ad allenarsi e sarà in campo con il suo Portogallo contro la Svezia, a caccia del gol numero 100 in Nazionale. Le aperture portoghesi sono dedicate soprattutto a lui, ma anche alle notizie di mercato: molto attivo lo Sporting CP, che ha messo nel mirino Luciano Vietto e Luis Suarez, attaccante colombiano in forza al Porto. Il difensore diciottenne Nuno Mendes, invece, sarebbe un obiettivo di Milan e Arsenal.