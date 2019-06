Le aperture in Portogallo - Ruben Dias e B. Fernandes con le valigie

Dopo il trionfo in Nations League, in Portogallo si parla inevitabilmente dei gioielli del calcio lusitano. Da Ruben Dias, giovane difensore del Benfica che piace anche alla Juventus, a Bruno Fernandes, ex Samp e Udinese che ha attirato l'interesse dell'Inter di Antonio Conte. C'è spazio poi anche per il mercato del Porto, pronto a sistemare la propria rosa con un rinforzo per reparto in vista della prossima stagione. Queste le principali aperture di questa mattina:

A Bola - "Blindare Ruben Dias diventa più difficile. Il Benfica vuole alzare la clausola a 115 milioni, le big europee sempre più attente"

O Jogo - "Il Porto agita il mercato: obiettivi Zé Luis, Roger Guedes, Mariano Diaz"

Record - "Bruno Fernandes: 'Sto bene qui, ma ci sono club che non si possono rifiutare'". "L'Atletico Madrid fa uno sforzo per Joao Felix"