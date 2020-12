Le aperture in Portogallo - Sorteggio di fuoco per le portoghesi. Ronaldo farà ritorno al Dragao

Di seguito le aperture in Portogallo di oggi, martedì 15 dicembre:

A Bola

"Nel lago degli squali"

Sorteggio decisamente non fortunato per le portoghesi: il Porto in Champions ha trovato la Juventus, mentre il Benfica in Europa League l'Arsenal ed il Braga, sempre in Europa League, la Roma. Sarà il ritorno in patria di Cristiano Ronaldo e Paulo Fonseca, ma di certo poteva andare meglio a tutte le squadre lusitane, che ora rischiano di abbandonare presto la competizione.

Record

"Amorim sulla cresta dell'onda"

Il tecnico dello Sporting Lisbona si gode il momento: "Mi sto divertendo con la squadra, puntiamo alle Coppe nazionali. Dobbiamo dare sempre il massimo per far sì che quest'onda emotiva continui per tutta la stagione".

"Ronaldo va al Dragao"

Sarà Juventus-Porto agli ottavi di finale di Champions League, il che significa il ritorno allo stadio Dragao di Cristiano Ronaldo, che non sfida il Porto dal 2009, quando vestiva la maglia del Manchester United.