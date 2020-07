Le aperture in Portogallo - Sporting allergico a Minho. Benfica, priorità Todibo in difesa

vedi letture

"Allergia a Minho" per lo Sporting CP, che ieri sera ha pareggiato 0-0 sul campo della Moreirense (squadra dell'area portoghese di Minho): si tratta, come ricorda A Bola già in prima pagina, della prima gara in bianco dei leoni dall'inizio dell'era Amorim. Spazio poi anche al mercato, visto che Record inserisce direttamente in apertura le ultime su Jean-Clair Todibo del Barcellona, obiettivo principale del Benfica per rinforzare la retroguardia a partire dalla prossima stagione.

Queste le aperture di oggi in Portogallo:

A Bola: "Allergia a Minho per lo Sporting CP"

Record: "Benfica, Todibo è l'obiettivo prioritario"