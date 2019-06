© foto di TUTTOmercatoWEB.com

Il mercato in primo piano sulle prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi portoghesi in edicola oggi. Lo Sporting mette a segno il colpo Rafael Camacho dal Liverpool: dopo sette mesi di corteggiamento, il diciannovenne esterno di centrocampo torna nel club dove è cresciuto. Intanto, le offerte arrivate finora per Bruno Fernandes non soddisfano il club di Lisbona. Il Newcastle tenta Sergio Conceiçao, mentre il Porto vuole rinnovare il contratto di Alex Telles. I Dragoes contendono il giapponese Nakajima al Monaco.