Le aperture in Portogallo - Sporting in gran forma. Problemi di formazione per Benfica e Porto

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 24 novembre: Record

"Affamati"

Lo Sporting Lisbona ieri sera ha demolito la Sacavenense con ben sette reti. Un 7 a 1 che lascia ben poco spazio a recriminazioni e che dimostra ancora una volta lo stato di forma esagerato del club al comando della Liga, mai così prolifico nelle ultime sette stagioni. "Obbligato a chiamare i giovani"

In casa Benfica si pensa alla trasferta in Scozia sul campo dei Rangers, con Jorge Jesus costretto a chiamare dalla Primavera a causa dei tanti indisponibili. A Bola

"Contro questo Sporting non si gioca"

Troppo più forte lo Sporting Lisbona in questo momento, che con estrema facilità rifila 7 reti alla Sacavenense e prosegue nella sua marcia al comando. "Pepe deve viaggiare verso Marsiglia"

In casa Porto si pensa alla sfida di Champions, con Pepe che difficilmente potrà scendere in campo, ma che è comunque stato convocato da Sergio Conceiçao per evitare di trovarsi senza difensori in panchina.