Le aperture in Portogallo - Sporting in testa in attesa del Benfica. CR7 è tornato

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, lunedì 2 novembre:

A Bola

"Diritto di sognare"

Lo Sporting Lisbona si è imposto per 4 a 0 sul Tondela, issandosi in testa alla classifica della Primeira Liga, in attesa del match del Benfica di questa sera. Gol, una partita incantevole e tanti sogni per lo Sporting, che ora pensa in grande.

"Il campionato è lungo"

Cinque vittorie in cinque giornate non fanno perdere il focus all'allenatore del Benfica, che predica calma. Jesus si gode il momento ma ricorda: "Il campionato è molto lungo". Questa sera Benfica in campo contro il Boavista, penultimo in classifica con soli 3 punti raccolti.

Record

"Forza da capolista"

Lo Sporting Lisbona sale al comando della classifica grazie alla vittoria sul Tondela, rotonda e mai in discussione. Due reti per Pedro Goncalves, già a quota 5. E ora resta da attendere il match del Benfica di questa sera.

"Il più forte è tornato"

Titolo per Cristiano Ronaldo, che dopo soli tre minuti dal suo ritorno ha ripreso a segnare con la Juventus. Il campione portoghese ha recuperato dal Covid ed ora è pronto al forcing tra Champions e Serie A.