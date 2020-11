Le aperture in Portogallo - Sprofonda il Benfica: ora lo Sporting allunga a +4

vedi letture

Le aperture portoghesi di oggi, lunedì 9 novembre:

Record

"L'aquila sbranata dal leone"

Arriva un'altra sconfitta per il Benfica, che viene superato per 3 a 2 dallo Sporting Braga ed ora insegue in classifica a ben quattro punti di distanza dallo Sporting Lisbona. Altri tre gol incassati dal Benfica ed il quotidiano ricorda come siano 59 anni che la squadra di Lisbona non subiva così tanti gol nelle prime undici gare della stagione.

"Pote tra i top europei"

Pedro Goncalves è al momento uno dei migliori marcatori europei, con una rete segnata ogni 74 minuti, una media da fare invidia a Lewandowski, Ibrahimovic, Mbappé e Vardy, tra i migliori marcatori stagionali.

A Bola

"Sprofondo rosso"

Non si ferma la crisi del Benfica, che ieri è crollato per 3 a 2 in casa sotto i colpi dello Sporting Braga. La doppietta di Seferovic non è bastata ad arginare il momento di crisi. "Tanti errori individuali, ma la colpa è mia", dice il tecnico Jorge Jesus. E ora lo Sporting Lisbona scappa via in classifica a +4.