Lo Sporting Braga batte 1-0 lo Sporting CP, sorpassandolo al terzo posto della classifica di Primeira Liga. Una vittoria nel segno del nuovo acquisto del Barcellona (dal 1° luglio), Trincao, che ha deciso il match dell'Estádio Municipal conquistando le principali aperture di oggi in Portogallo. C'è poi spazio, in particolare sulla prima pagina di Record, anche per le polemiche dei biancoverdi di Lisbona, che non hanno affatto digerito l'arbitraggio sfogandosi duramente nel post-partita nei confronti della direzione di gara.

Queste le aperture odierne in Portogallo:

A Bola: "Trincadela"

Record: "Trincao la risolve, il Leone si ribella"