Spazio al mercato sulle prime pagine dei giornali portoghesi, giovedì 30 gennaio del 2020. "La febbre" è il titolo di A Bola che parla dell'addio di Bruno Fernandes, ufficializzato dal Manchester United, ma non solo: perché il Barcellona ha chiesto Trincao al Braga per la prossima stagione, mentre il presidente del Corinthians è in Portogallo per negoziare il trasferimento di Pedrinho al Benfica.