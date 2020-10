Le aperture in Portogallo - Vola il Benfica: 5 su 5 in campionato. Ma ora è tempo di elezioni

Di seguito le aperture portoghesi di oggi, martedì 27 ottobre:

Record

"Ci pensa sempre Darwin"

Ci pensa sempre Darwin Nunez a segnare in casa Benfica, con la quinta vittoria consecutive nella Liga Portoghese. Per il Benfica è il miglior inizio di stagione degli ultimi 38 anni: un secco 2 a 0 sulla Belenenses fa volare a quota 15 punti al comando della classifica. Unico problema Grimaldo: si pensa ad una lesione grave per l'esterno.

A Bola

"Cinque vittorie consecutive!"

E' arrivata anche la quinta per il Benfica: la miglior partenza degli ultimi 38 anni, come Eriksson. Seferovic segna la prima rete, Nunez chiude i giochi contro la Belenenses. Ma nel momento di miglior forma della squadra sul campo ecco che monta il polverone per le elezioni, con dibattiti accesi e senza esclusione di colpi bassi.