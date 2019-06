Le aperture in Spagna - Addio mago Reyes, i Reds vincono la Sesta

Di seguito le aperture dei principali quotidiani spagnoli di oggi, domenica 2 giugno 2019:

MARCA

La prima pagina del quotidiano di Madrid è dedicata a José Antonio Reyes, ex giocatore della nazionale spagnola scomparso a soli 35 anni a causa di un incidente stradale: "Tutta la Spagna ti piange", è il titolo infatti scelto da Marca che invece nella parte alta dà risalto alla finale di Champions League: "Il Liverpool conquista la sesta".

AS

Sull'altro quotidiano di Madrid invece la scena se la prende Jurgen Klopp che occupa con la sua foto la prima pagina di AS: "Eterno Liverpool", si legge nel titolo. "Sesta Champions per i Reds, hanno segnato Salah e Origi. Fine della maledizione per Klopp". Nella parte alta del giornale inoltre si parla della morte di Reyes: "E' moto Reyes, se ne è andato un mago. Oggi la camera ardente al Pizjuan".

MUNDO DEPORTIVO

La prima pagina del quotidiano catalana è quasi interamente per il successo del Liverpool che ha battuto 2-0 il Tottenham e la foto infatti ritrae capitan Henderson alzare la coppa al cielo: "Orgoglio Reds. Il Liverpool non sbaglia e conquista a Madrid la sua sesta Champions dopo una finale poco spettacolare. Salah di rigore al primo minuto e Origi, hanno messo fine al sogno del Tottenham". Anche qui nella parte alta si parla della morte di Reyes: "Lutto per Reyes. Nato nel Siviglia, ha giocato per Arsenal, Real Madrid, Atletico ed Espanyol, è l'unico giocatore ad aver vinto 5 Europa League".

SPORT

Si distacca dal branco invece il catalano Sport che in prima pagina si occupa del mercato, del Barcellona naturalmente: "Rodrigo, il 9 favorito. Il Barça tenta l'acquisto dell'attaccante del Valencia con Valverde che spinge per averlo. La sua clausola è di 120 milioni di euro ma il Valencia chiede Cillessen e Denis Suarez". Nel taglio alto spazio alla Champions: "Il Liverpool conquista la sua sesta Coppa d'Europa", in quello basso a Reyes: "Muore in un tragico incidente".