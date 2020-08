Le aperture in Spagna - Allarme coronavirus: due positivi in casa dell'Atletico Madrid

vedi letture

Suona l'allarme in casa Atletico Madrid alla vigilia della partenza per Lisbona, dove la squadra di Simeone giocherà la Final-Eight di Champions League e affronterà il Lipsia giovedì prossimo. Due giocatori, infatti, sono risultati positivi ai test per il coronavirus effettuati sabato scorso e subito è stato attivato il protocollo della UEFA: i calciatori, di cui non sono stati rivelati i nomi, sono ora in quarantena e adesso la squadra dovrà sottoporsi a nuovi test, prima della partenza per il Portogallo, che è stata spostata a domani. La notizia ovviamente trova grande risalto sulle prime pagine di tutti i quotidiani sportivi spagnoli in edicola, anche se quelli catalani dedicano più spazio a Leo Messi: il fenomeno argentino è pronto a sfidare il Bayern Monaco nonostante un piccolo fastidio e a battere nuovi record nella massima competizione europea.