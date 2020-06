Le aperture in Spagna - Arthur-Juve e Pjanic-Barça: scambio ok. Setien, massima tensione

Queste tutte le apeture di oggi in Spagna:

Mundo Deportivo: "Scambio effettuato: Pjanic al Barça"

Sport: "Massima tensione", "Il Barça ufficializza lo scambio Arthur-Pjanic"

Aperture filo-Barcellona tra campo e mercato stamane. Dopo l'ufficialità dello scambio con la Juventus Arthur-Pjanic, i blaugrana stasera tornano infatti in campo contro l'Atletico Madrid per cercare di restare sulla scia del Real Madrid. In un momento non facile, dopo le tensioni fra staff e senatori degli ultimi giorni e i mezzi passi falsi con Siviglia e Celta Vigo.

---

As: "I giudici della Liga"

Marca: "Atletico in visita a una polveriera"

Spazio all'Atletico, invece, sulle due aperture di Madrid. La squadra di Simeone questa sera rischia di convertirsi nel "giudice" della Liga, in visita alla "polveriera" Barcellona. Setién, se non farà risultato, può essere esonerato, mentre il Cholo al Camp Nou non ha mai vinto: queste, le premesse di una sfida da non perdere assolutamente.