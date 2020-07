Le aperture in Spagna - Arthur si ribella. Real, da Hakimi a Mayoral: 100 mln dalla cantera

Sport: "Arthur si ribella!"

Mundo Deportivo: "Arthur si chiama fuori"

Il caso Arthur è, ovviamente, l'argomento principale sulle prime pagine odierne dei quotidiani catalani: come raccontato ieri sera da TMW , il centrocampista brasiliano non si è presentato ai test del Coronavirus in programma nelle scorse ore, comunicando al club la sua intenzione di restare in Brasile e risolvere anticipatamente il suo contratto . Da Barcellona è prontamente arrivato un ultimatum: o il promesso sposo della Juventus rientrerà in città in giornata o sarà aperta nei suoi confronti una procedura disciplinare.

Marca: "Scommessa Joao Felix in Champions"

Intervista esclusiva al presidente dell'Atletico Madrid, Enrique Cerezo, con titolo in prima pagina su Joao Felix: i colchoneros, a partire dal loro numero uno, confidano proprio nel talento ex Benfica per le final 8 di Champions League. Blindati, poi, Oblak e Simeone.

As: "La cantera è il portafogli"

Da Achraf Hakimi a Javi Sanchez, il Real Madrid spera di ottenere ben 100 milioni di euro quest'estate dalle cessioni dei suoi canterani. Dopo il passaggio del giovane laterale all'Inter e del difensore al Valladolid, i prossimi a salutare il club merengue saranno Borja Mayoral (occhio alla Lazio), Reguilon, Mariano Diaz e Oscar.