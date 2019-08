Le aperture in Spagna - Assalto Real Madrid a Neymar, Messi al top

© foto di Dimitri Conti

Quasi tutte dedicate al grande tema del calciomercato europeo (inevitabilmente l'addio di Neymar al PSG), le prime pagine dei principali quotidiani sportivi editi quest'oggi in Spagna. Con in prima linea l'assalto provato dal Real Madrid nelle scorse ore. L'unica eccezione è rappresentata da Sport, che in apertura ragguaglia sulle condizioni fisiche di Messi.

AS

"Vengono fuori i conti del Madrid"

Neymar avrebbe lasciato il 50% dei propri diritti d'immagine al Real, scrive il giornale della capitale spagnola, ed inoltre i Blancos, a differenza del Barcellona, non stanno sforando il limite salariale per le squadre europee.

Mundo Deportivo

"Il PSG punta al bianco"

Nella maxi-operazione per O'Ney, il quotidiano riferisce che da parte del PSG continuano ad arrivare rifiuti alle proposte del Barcellona, e che i parigini sembrerebbero preferire una cessione del brasiliano al Real Madrid.

Marca

"Keylor può andarsene"

Riferimento alla situazione di mercato di Keylor Navas, portiere del Real Madrid che già a giugno era stato cercato dal PSG, che va ancora cercando un portiere. Il Madrid, si legge, deve aggiungere in squadra un nuovo secondo.

Sport

"Messi al top"

Ieri il fenomeno argentino del Barcellona è tornato ad allenarsi con il gruppo dei blaugrana, e la speranza del Barcellona è che possa rientrare in campo contro il Betis. Leo ha voglia di debuttare ma gli servono almeno altri tre giorni di allenamenti per essere al 100%.

Di seguito le varie prime.