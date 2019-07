Le aperture in Spagna - Bale-Jiangsu, Real-Atletico 3-7 e Griezmann

Già oggi potrebbe essere ufficiale: Gareth Bale nuovo calciatore dello Jiangsu Suning. A riportarlo è l'edizione odierna di Marca in prima pagina, nella sua apertura, evidenziando il fatto che in Cina il gallese andrà a guadagnare circa 22 milioni netti a stagione per tre anni. Sulla copertina anche l'Under 19, con la Spagna che giocherà la finale dell'Europeo contro il Portogallo.

As - As invece ha atteso la notte perché negli Stati Uniti c'era il primo derby della stagione, valevole per l'International Champions Cup, tra i due club di Madrid. E a stravincere è stato l'Atletico, che ha rifilato sette gol ai cugini del Real. In New Jersey finisce 7-3 e il quotidiano titola: "Uno squadrone e una rovina".

Mundo Deportivo - A Barcellona invece è partita la Griezmann-mania e Mundo Deportivo propone un'intervista al francese: "La connessione con Messi sarà facile". L'ex Atletico Madrid spera che sia "l'anno di Dembelé", elogia de Jong e si dice contento dell'accoglienza ricevuta dallo spogliatoio.

Sport - Anche l'altro quotidiano catalano, Sport, in prima pagina mostra l'intervista a Griezmann: "Spero che la tifoseria del Barça si infatui di me". Intanto spazio anche a Leo Messi: "Messi è già a Barcellona".