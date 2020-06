Le aperture in Spagna - Bale-Zidane, è finita. Il Barcellona torna a casa, Bayern su Achraf

Queste tutte le aperture di oggi in Spagna:

As: "Bayern su Achraf"

Non solo il Manchester City, anche il Bayern Monaco fa sul serio per Achraf Hakimi. Il club bavarese offre al laterale marocchino uno stipendio galáctico e il Real Madrid sa bene che il giocatore non vuole rientrare dal prestito al Borussia Dortmund per essere solo la riserva di Dani Carvajal.

Marca: "Bale-Zidane: questa relazione è finita"

Nuovo capitolo della telenovela legata a Gareth Bale in casa merengue. Il gallese, anche alla ripresa del campionato contro l'Eibar, è tornato a mostrare la sua scarsa dedizione alla causa del tecnico del Real Madrid: è partito dalla panchina, ha giocato 29 minuti del tutto svogliato e ha riportato un nuovo affaticamento muscolare.

Mundo Deportivo: "Spirito Camp Nou"

Il Barcellona torna nel suo fortino, adesso senza pubblico, ma sempre con l'obiettivo di vincere e mettere pressione al Real Madrid. Oggi i blaugrana, primi in classifica, affronteranno infatti il Leganés per il 29° turno di Liga tra le mura amiche.

Sport: "Ritorno al Camp Nou"

Il Barcellona torna a casa, 101 giorni dopo. L'ultima partita casalinga dei blaugrana era stata il 7 marzo, contro la Real Sociedad: oggi Messi e compagni riprenderanno proprio da dove avevano lasciato.