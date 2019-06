© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Grande spazio al mercato delle big sulle prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli. Neymar vuole tornare a casa, al Barcellona, e lo spogliatoio blaugrana è pronto a riaccogliere il figliol prodigo. In casa Real, invece, ieri è stata la giornata della presentazione di Rodrygo, nuova stella del calcio brasiliano che ha dichiarato di non essere "il Neymar del Real". L'Atletico rivoluziona tutto: via Rodri, al Manchester City, arriva Marcos Llorente dal Real e Joao Felix è sempre un obiettivo. Ultima chiamata per l'Under-21 iberica, che affronta il Belgio e deve vincere se vuole evitare l'eliminazione dall'Europeo in Italia.